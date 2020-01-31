2020-01-31T13:06:22+03:00
Общество

«Поезда здоровья» посетят более 50 населенных пунктов Нижегородской области в феврале

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории работают в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Валерия ГРОМОВА
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В феврале 2020 года «Поезда здоровья» побывают в 50 населенных пунктах 16 районов Нижегородской области – Володарском, Семеновском, Воскресенском, Ветлужском, Навашинском, Кулебакском, Выксунском, Вознесенском, Починковском, Первомайском, Шатковском, Вадском, Бутурлинском, Сеченовском, Большеболдинском и Гагинском.

Губернатор Глеб Никитин поручил организовать работу мобильных лечебно-диагностических лабораторий по круглогодичному режиму. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они начали путешествовать по области 13 января. Сразу четыре состава одновременно выезжают по разным направлениям.

До этого Глеб Никитин отметил, что деятельность «Поездов здоровья» будет расширена счет специализированных мобильных медицинских комплексов, закупленных в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

С 1 января 2020 года лаборатории побывали в 42 населенных пунктах 12 районов Нижегородской области. Специалисты оказали помощь тысячам жителей сел и деревень.

Наиболее востребоваными у людей по-прежнему остаются консультации офтальмолога и невролога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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