2020-01-31T12:37:17+03:00
Общество

Улицу Обухова закроют для движения до 10 марта

Ограничения вступят в силу 1 февраля
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 1 февраля 2020 года, в Нижнем Новгороде будет временно запрещен проезд по улице Обухова. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта, ограничения вступят в силу с семи часов утра.

Речь идет об участке от дома №2 по улице Обухова до дома №4А по улице Николая Пахомова. Там будут выполнять капитальный ремонт водопроводной линии.

Департамент транспорта просит нижегородских автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, которые будут установлены на участке. Движение по Обухова откроют в 22:00 10 марта.

Напомним, на днях был опубликован список дорог Нижнего Новгорода, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работам планируется приступить, как только установится теплая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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