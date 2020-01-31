2020-01-31T10:41:57+03:00
Общество

Семь сельскохозяйственных кооперативов открылись в Нижегородской области в прошлом году

Фермеры-участники кооперативов могут получить гранты на развитие бизнеса
Валерия ГРОМОВА
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Семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов открылись в Нижегородской области в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства, они могут получить грантовую поддержку на новое оборудование.

- Каждый кооператив объединяет нескольких фермеров, что позволяет решить задачи, с которыми в одиночку аграриям бывает справиться непросто. Например, закупка дорогостоящей техники, крупных партий удобрений по сниженным оптовым ценам или формирование больших объемов поставок продукции для сетевых магазинов, - подчеркнул вице-губернатор Евгений Люлин.

Так, грантовой поддержкой воспользовались уже пять кооперативов – один из них получил сумму в размере 30 миллионов рублей, другой – 11,2 миллиона рублей, еще два – по 7,5 миллионов рублей и пятый – почти миллион рублей.

По словам Люлина, фермеры-участники кооператива помимо этих грантов могут получать и допсредства на создание неделимого фонда кооператива. В 2019 году при помощи специалистов региональных центров АПК начали работу семь новых кооперативов в разных районах Нижегородской области.

Напомним, с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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