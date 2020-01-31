2020-01-31T09:58:58+03:00
Политика

Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром экономического развития России

Они обсудили инфраструктурные проекты Нижегородской области
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 30 января 2020 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился в Москве с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они обсуждали инфраструктурные проекты.

Глеб Никитин и Максим Решетников поговорили о проекте комплексного редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода, инновационном научно-технологическом центре, который будет создан на территории области, а также трансформации транспортной системы.

По словам Решетникова, Нижегородская область является одним из регионов России, с которыми министерство экономразвития планирует максимально активно сотрудничать, что поможет привлечь инвестиции в проекты.

- У региона очень серьезный потенциал в этом направлении, - пояснил министр.

Глеб Никитин в свою очередь добавил, что взаимодействие региона с министерством экономразвития «позволяет по-новому взглянуть на привычные темы».

- Наша задача – наиболее полно использовать все возможности институтов развития, чтобы привлечь инвестиции в сферы, которые напрямую влияют на жизнь людей, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в тот же день Глеб Никитин также встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили актуальные вопросы развития промышленности и реализации национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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