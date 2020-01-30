Глеб Никитин поручил разработать закон, запрещающий высаживать детей из автобусов и маршруток

30 Янв. 2020 2020-01-30T23:13:26+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил фракции «Единая Россия» проработать возможность внесения в Законодательное собрание региона законодательной инициативы, которая бы запрещала высаживать детей из общественного транспорта против их воли. Ранее, 29 января 2020 года, единороссы обратились к региональным властям с требованием принять нормативные акты, которые запретят высаживать детей, пользующихся общественным транспортом без сопровождения родителей, в морозы.

- Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь это подвергает опасности наших детей, которые вынуждены по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения. Сейчас данный вопрос регулируется региональными нормативными актами, и только в некоторых регионах существуют специальные законодательные акты, - рассказал координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Госдумы Владимир Афонский.

- В последнее время нередко появляется информация о том, как ребенка высадили из автобуса или маршрутки, если он не смог заплатить за проезд. В Нижнем Новгороде недавно похожая ситуация произошла с участием таксиста. Конечно, бывают разные обстоятельства, но ни в коем случае нельзя подвергать детей опасности. К любому ребенку требуется проявлять повышенную толерантность, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU