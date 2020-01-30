В Нижегородской области создается Региональный совет

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:06:38+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное Собрание законопроект «О поправках к Уставу Нижегородской области».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в регионе отмечается заинтересованность жителей в принятии управленческих решений в реализации различных общественных программ по благоустройству и формированию комфортной городской среды.

Региональный совет создается для максимально эффективного взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления для решения задач в интересах жителей региона.

В состав Регионального совета войдут представители Законодательного Собрания, областного правительства, муниципальных и городских округов.

Губернатор также считает очень важным и еще одно нововведение в Устав - законодательное закрепление права граждан на распределение бюджетных средств. «Проекты «Вам решать» и «GolosZa» вызвали большой интерес жителей. Участие в них приняли более 380 тысяч человек. В этом году мы собираемся еще больше расширить возможности проектов, дать людям возможность обсудить предложенные варианты», - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU