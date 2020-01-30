Итоги федерального проекта «Прошагай город» подвели в Нижегородской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:51:17+03:00

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29 января 2020 года в Выксе были подведены итоги проекта «Прошагай город». Памятные дипломы были вручены главам 10 моногородов, в которых квест прошел наиболее ярко. Из городов Нижегородской области в число победителей удалось войти именно Выксе.

Также дипломы проекта получили Сатка, Верхняя Пышма, Набережные Челны, Невинномысск, Новокузнецк, Сарапул, Тольятти, Тутаев и Удомля.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, такие проекты позволяют расширить представление о небольших городах, проложить новые интересные маршруты для путешествий, избавиться от стереотипов.

«Прошагав» город, даже старожилы узнают много нового об истории и современности своей малой родины, а значит, более бережно относятся к ней, чувствуя себя важной частицей большого целого. Неудивительно, что интерес к моногородам со стороны туристов неуклонно растет», - подчеркнул глава региона.

Также глава региона отметил растущую популярность так называемого промышленного туризма. Проект «Прошагай город» позволяет в числе прочего изучить и историю крупных промышленных предприятий.

Напомним, проект «Прошагай город» успешно реализован в 2019 году. Он инициирован Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и компанией Google. За время проведения акции на онлайн-карты было нанесено более 4 тысяч новых объектов.

Менее чем за год к проекту «Прошагай город» присоединились свыше 170 городов-участников, 11 из которых – крупные областные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU