«Ревизорро» может приехать в Нижний Новгород

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:31:25+03:00

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Телеканал «Пятница!» объявил о подготовке нового сезона проекта «Ревизорро». Ведущей станет экс-участница реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас.

Как обещают создатели проекта, новый ревизорро проверит те объекты, которые не удалось проверить ее предшественнице - бары, рестораны, кафе и гостиницы, владельцы которых выгоняли съемочную группу с Еленой Летучей, а порой и угрожали расправой. «Ксения Милас восстановит справедливость и, наконец, покажет, что скрывают от потребителей агрессивные рестораторы и работники сферы услуг», - обещают авторы.

У телезрителей появилась возможность пригласить съемочную группу программы в свой город. Для этого нужно принять участие в народном голосовании и выбрать из списка свой город. У нижегородцев, естественно, есть шанс победить в голосовании!

Голосование проводится до 8 марта 2020 года. За свой город можно проголосовать один раз в сутки, как из Нижнего Новгорода, так и из любой точки мира.

Напомним, осенью прошлого года в Нижний Новгород уже приезжала съемочная группа другого популярного шоу телеканала "Пятница!" - "Орел и решка".

ИСТОЧНИК KP.RU