2020-01-30T15:57:14+03:00
Общество

В Нижегородской области пройдет всероссийский хоккейный турнир «Золотая шайба»

Соревнования посвящены памяти Героя Советского Союза В.П.Чкалова
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Городецком физкультурно-оздоровительном комплексе «Александр Невский» пройдет турнир на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. В этом году турнир посвящен памяти летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

В соревнованиях примут участие шесть детских хоккейных команд, в том числе одна команда из Нижегородской области — перевозская «Чайка». Другие участники приедут в Нижегородскую область из Ставрополья, Ярославля, Кирова, Ивановской области и Чувашии.

Почетными гостями мероприятия станут: президент всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасов (внук Анатолия Тарасова) и Валерий Игоревич Чкалов (внук Валерия Павловича Чкалова).

Турнир пройдет в Городце, в ФОКе "Александр Невский" с 31 января по 2 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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