Жители дома №36 по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде могут вернуться в свои квартиры

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:01:57+03:00

Жильцы вернулись в свои квартиры. Фото предоставлено управлением по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

После взрыва из дома были эвакуированы 25 человек

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Жители дома №36 по улице Светлоярской вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина.

По данным источника, из дома были эвакуированы 25 жильцов, в том числе шесть детей. Всем эвакуированным предложили временно разместиться в школах №26 и №76, которые находятся по соседству с домом.

«Жильцы от размещения в школах отказались, - сообщил глава администрации. - Но школы готовы принять их в случае необходимости в любой момент».

Также Дмитрий Сивохин сообщил, что подвал подъезда №2 полностью обследован кинологами и саперами. При осмотре не обнаружено разрушений несущих конструкций, поэтому угрозы обрушения дома нет. «Спецслужбы продолжают работу, будут обследованы оставшиеся подвальные помещения», - заверил Сивохин.

Напомним, сегодня в подвале пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Светлоярской, 36, взорвался неизвестный предмет.

Позднее информацию подтвердили в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области. На месте происшествия работали 40 сотрудников пожарно-спасательныых подразделений и 12 единиц техники.

По уточненным данным при взрыве пострадало 2 человека, оба госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU