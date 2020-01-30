Жители дома №36 по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде могут вернуться в свои квартиры
Жители дома №36 по улице Светлоярской вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина.
По данным источника, из дома были эвакуированы 25 жильцов, в том числе шесть детей. Всем эвакуированным предложили временно разместиться в школах №26 и №76, которые находятся по соседству с домом.
«Жильцы от размещения в школах отказались, - сообщил глава администрации. - Но школы готовы принять их в случае необходимости в любой момент».
Также Дмитрий Сивохин сообщил, что подвал подъезда №2 полностью обследован кинологами и саперами. При осмотре не обнаружено разрушений несущих конструкций, поэтому угрозы обрушения дома нет. «Спецслужбы продолжают работу, будут обследованы оставшиеся подвальные помещения», - заверил Сивохин.
Напомним, сегодня в подвале пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Светлоярской, 36, взорвался неизвестный предмет.
Позднее информацию подтвердили в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области. На месте происшествия работали 40 сотрудников пожарно-спасательныых подразделений и 12 единиц техники.
По уточненным данным при взрыве пострадало 2 человека, оба госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU