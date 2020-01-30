ВТБ в Нижнем Новгороде приступил к выпуску карт с транспортным приложением

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:30:26+03:00

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ВТБ в Нижнем Новгороде приступил к выпуску бесконтактной «Мультикарты» с транспортным приложением «Ситикард» на базе платежной системы «Мир». Продукт доступен в пилотном режиме в рамках зарплатных проектов банка.

Обновленную «Мультикарту» с эксклюзивным дизайном – достопримечательностями Нижнего Новгорода – можно использовать как банковскую для повседневных покупок, а также как транспортную для оплаты проезда на нижегородском городском транспорте, электропоездах пригородного сообщения и канатной дороге. Совершение транзакций возможно как по карте, так и с помощью бесконтактного сервиса мобильной оплаты Mir Pay.

Для того чтобы воспользоваться транспортным приложением, необходимо выбрать и оплатить подходящий вам тариф: «Электронный кошелёк», «Электронный проездной билет» или «Льготный электронный проездной билет». Оплата и запись информации на карту осуществляется в почтовых отделениях, газетных киосках «Роспечать», салонах связи «Tele2», а также удаленно на сайте siticard.ru или с помощью мобильного приложения «Ситикард».

Держателям карт ВТБ с транспортным приложением доступен полный спектр услуг в рамках пакета «Зарплатная Мультикарта», включая бесплатное обслуживание, бескомиссионное снятие наличных в банкоматах других банков и возможность ежемесячного выбора бонусных опций. В настоящий момент их шесть: «Cash back и Авто», «Cash back и Рестораны», «Путешествия», «Коллекция», «Сбережения», «Заемщик». Дополнительным преимуществом карты является участие в программе лояльности платежной системы «Мир».

Управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский прокомментировал: «Выпуск карты с транспортным приложением – это первый этап в реализации более масштабного проекта - «Карты жителя Нижегородской области», над которым мы сейчас активно работаем. Ее владельцы смогут не только оплачивать покупки и проезд на общественном транспорте, у них также будет доступ к целому спектру полезных услуг - государственных, муниципальных и коммерческих. При этом с помощью карты можно будет получать скидки и бонусы при оплате в магазинах города, посещении музеев и театров».

ИСТОЧНИК KP.RU