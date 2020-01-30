2020-01-30T15:39:34+03:00
Общество

Конкурсный управляющий ЖК «Окский берег» требует вернуть 117,8 миллиона рублей

Судебное заседание состоится 3 марта
Елена ЛАЗАРЕВА
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Конкурсный управляющий ООО «ЭкоГрад» требует привлечь бывшего генерального директора компании к ответственности. По информации Максима Белова, бывший генеральный директор ООО «ЭкоГрад» Калра Сатиш Кумар осенью 2018 год взял из кассы застройщика 117,8 миллиона рублей и до сих пор не вернул.

По мнению конкурсного управляющего, экс-генеральный должен вернуть имущества должника в конкурсную массу.

В случае проигрыша в суде, Калра Сатиш Кумар должен будет вернуть не только долг, но и проценты по нему. А при уклонении от выплаты экс-генерального может ожидать арест имущества и запрет на выезд из страны. Судебное заседание состоится 3 марта.

Напомним, ООО «ЭкоГрад» - это один из двух застройщиков ЖК «Окский берег». В июле прошлого года Арбитражный суд признал банкротство одного из застройщиков ЖК – «Капстройинвеста». А в августе банкротом был признан и второй застройщик – «ЭкоГрад». Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение остановить стройку и выплатить дольщикам компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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