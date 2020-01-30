2020-01-30T14:53:11+03:00
Общество

Новая лесопожарная станция появится в Нижегородской области

На оснащении станций современной техникой направлено более 20 миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Новая лесопожарная станция III типа появится в Уренском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Проект реализован в рамках национального проекта «Экология». Как сообщил глава региона, на данный момент в Нижегородской области работают 42 лесопожарные станции, 3500 единиц техники и оборудования для тушения лесных пожаров.

«Важность открытия лесопожарной станции в Уренском районе сложно переоценить», - подчеркнул губернатор. И добавил, что открытие стало возможным благодаря участию региона в проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В рамках проекта и было выделено финансирование на строительство станции.

Глава региона добавил, что на оснащение станций лесопожарной техникой регион направит более 20 млн рублей.Напомним, около 200 единиц техники и оборудования получат нижегородские лесники в 2020 году. Для этого в регион поступит 36 млн рублей в рамках национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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