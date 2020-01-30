2020-01-30T14:38:19+03:00
Общество

Два города Нижегородской области подписали соглашение о менторстве

Город-наставник будет поддерживать Навашино в решении актуальных для моногорода задач
Елена ЛАЗАРЕВА
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Город Выкса стал ментором моногорода Навашино Нижегородской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Соглашение в рамках проекта по ментроству подписали генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков и глава администрации Навашино Татьяна Берсенева.

В рамках соглашения город-наставник будет поддерживать «подопечных», в частности, делиться опытом привлечения населения к реализации проектов формирования городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Кроме того, Выкса окажет содействие во внедрении лучших практик развития городской экономики.

Напомним, менторство – новый проект фонда МОНОГОРОДА.РФ, по которому лидеры ежегодного рейтинга моногородов становятся наставниками других территорий и передают им свой опыт и знания по привлечению инвестиций, развитию экономики и городской среды. Проект стартовал летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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