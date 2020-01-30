2020-01-30T14:32:07+03:00
Общество

Нижегородский «взяткодатель» заключен под стражу

Расследование дела о коррупции в администрации Канавинского района продолжается
Елена ЛАЗАРЕВА
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Судом удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета России по Нижегородской области. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу гражданина, который обвиняется в даче взятки главе Канавинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, 28 января был задержан глава администрации Канавинского района Михаил Шаров. Его обвинили в получении взятки в 150 тысяч рублей от одного из предпринимателей, ведущих торговлю на территории района. По этому же обвинению был задержан его заместитель, Эдуард Цветков.

Позже стало известно, что Михаил Шаров вину не признал и был заключен под стражу. Его заместитель оставлен под домашним арестом, и из трех фигурантов дела он на данный момент единственный признал вину.

Сегодня стало известно о задержании самого взяткодателя. Из неофициальных источников поступила информация, что гражданин, давший взятку — это никто иной, как директор рынка «Центральный» Владимир Ручка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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