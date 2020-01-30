2020-01-30T14:00:34+03:00
Общество

БК «Нижний Новгород» вышел в плей-офф Баскетбольной Лиги Чемпионов

Нижегородские баскетболисты вчера разгромили турецкий «Газиантеп».
Елена ЛАЗАРЕВА
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Несмотря на то, что турки давно потеряли шансы на выход в плей-офф и просто доигрывают турнир, игру болельщики ждали с интересом. «Газиантеп» в рамках чемпионата одержал всего три победы, и одну из них — как раз над БК «НН». Можно было ожидать желания повторить успех или хотя бы эффектно «зафиналить» чемпионат.

Но, к сожалению, действительно яркой и запоминающейся игры не получилось — нижегородцы завладели инициативой с первых секунд и уже к концу первой четверти обеспечили себе весьма комфортное преимущество в 11 очков. Которое во второй и третьей четверти только увеличивалось (27:16, 20:14, 23:11).

Четвертая четверть, правда, осталась за «Газиантепом», но погоды это уже не делало. Убедительная победа БК «НН» со счетом 89:64 досрочно вывела нижегородскую команду в плей-офф престижнейшего баскетбольного турнира.

Напомним, заключительный матч групповой стадии пройдет четвертого февраля в Риге, «Нижний Новгород» сыграет с местным ВЭФом. Затем состоится жеребьевка, в которой определится соперник нашей команды по 1/8 финала.

К слову, следующий домашний матч «Нижний Новгород» проведет через месяц, 29 февраля, против краснодарского «Локомотива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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