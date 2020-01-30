В Нижнем Новгороде задержан серийный похититель сушилок для рук

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:35:04+03:00

Молодой человек до задержания успел украсть пять электроприборов

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Нижегородские полицейские задержали нижегородца, который подозревается в серии краж сушилок для рук из общественных санузлов.

29-летний, ранее несудимый нижегородец, нанес ущерб в размере более 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба нижегородского Главного Управления МВД по Нижегородской области.

Как сообщает источник, нижегородец орудовал в санузлах ресторанов быстрого питания. Отверткой он откручивал сушилки, которые затем продавал на рынке. Кражи были зарегистрированы в Ленинском, Советском и других районах Нижнего Новгорода.

Всего молодой человек до задержания успел похитить пять сушилок, сообщил, что вырученные от продажи деньги потратил на личные нужды. Наказание, которое может получить нижегородец за кражу электроприборов — от штрафа (максимум - 80 тысяч рублей) до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU