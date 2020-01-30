2020-01-30T12:44:46+03:00
Общество

«Ситикард» ошибочно внес в черный список почти 4000 банковских карт нижегородцев

Горожане не смогли оплатить проезд из-за сбоя в системе
Елена ЛАЗАРЕВА
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«Ситикард» ошибочно заблокировал 3 723 банковских карты, которыми нижегородцы оплачивали проезд. По словам пассажиров, сбой длился не менее двух дней, на данный момент источник «КП» в «Ситикард» сообщил, что сбой устранен.

Как пояснил представитель «Ситикард», сбой произошел из-за в процессе составления «черного списка». В «черный список» карты попадают в том случае, если есть подозрения в совершении мошеннических действий со стороны владельца карты, либо если банк, выпустивший карту, не получил лицензию на ведение банковской деятельности. При формировании «черного списка» в программе произошел сбой, в результате которого 3 723 карты и были заблокированы для оплаты проезда в транспорте.

По информации источника в «Ситикард», сбой полностью устранен, карты «вытащены» из «черного списка» и принимаются к оплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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