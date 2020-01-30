Бюджет Нижнего Новгорода увеличен на 3,7 миллиарда рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:12:17+03:00

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Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год увеличены на 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

По словам председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марка Фельдмана, основная часть дополнительных средств будет потрачена на мероприятия, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, речь идет о подготовке проекта, реконструкции и благоустройстве парка «Швейцария».

Как сообщил глава города Владимир Панов, городу выделяется субсидия на создание интеллектуальной транспортной системы. Размер субсидии — 175 миллионов рублей. По мнению мэра, это «первые серьезные деньги, которые позволят улучшить транспортную систему областного центра».

Часть допфинансирования будет направлена на расселение аварийного фонда (120 миллионов рублей) и на берегоукрепительные работы в районе Молитовского моста (40 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU