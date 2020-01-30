2020-01-30T12:01:32+03:00
Общество

Произошел взрыв в подвале нижегородского жилого дома

Жертв и разрушений нет
Елена ЛАЗАРЕВА
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По информации источника "Комсомольской правды в Нижнем Новгороде", сегодня в подвале пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Светлоярской, 36, взорвался неизвестный предмет. По словам очевидцев, предмет был похож на гранату.

Сантехник, присутствовавший на месте взрыва, получил осколочное ранение руки. Других жертв нет.

Дому также не причинено ущерба, повреждений нет.

По информации очевидцев, появившейся в соцсетях, дом оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, идет эвакуация жильцов.

Официальные источники данную информацию пока не подтвердили, "Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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