2020-01-30T11:29:46+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде задержали очередного участника дела о коррупции в районной администрации

Задержан гражданин, давший взятку руководству Канавинского района
Елена ЛАЗАРЕВА
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Продолжается череда задержаний по делу о коррупции в администрации Канавинского района. Сегодня стало известно об аресте гражданина, который подозревается в даче взятки.

Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу за незаконное бездействие. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По информации источника, подозреваемый представлял интересы организации, которая управляла деятельностью Канавинского рынка. Взятку чиновник получил за бездействие, иными словами — за то, что закрывал глаза на ряд нарушений правил торговли и оказывал, как говорится в официальном релизе, «общее покровительство».

Подозреваемому предъявлено обвинение, вину он не признал. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения.

По неофициальным данным, задержанный — директор рынка «Центральный» Владимир Ручка.

Напомним, ранее по подозрению в совершении коррупционных действий были задержаны глава администрации Канавинского района Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков. Первый заключен под стражу, второму суд в качестве меры пресечения определил домашний арест. Шаров вину не признал, Цветков — признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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