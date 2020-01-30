2020-01-30T10:50:15+03:00
Общество

Нижегородцы могут вернуть билеты в Китай без взимания допсборов

Пассажиры, которые планировали поездки в Поднебесную до 27 марта, могут сдать билеты
Елена ЛАЗАРЕВА
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Пассажиры поездов дальнего следования, купившие билеты на поезки в Китай, могут вернуть билеты без дополнительных сборов. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Как сообщает источник, сейчас в Китай курсируют поезда № 3/4 ПекинМосква и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением ЧитаМаньчжурия и группа вагонов сообщением Москва — Пекин.

Пассажирам, которые решили отменить поездки из-за распространения короновируса, необходимо обратиться в кассу АО «ФПК» не позднее, чем за 6 часов до поездки.

К слову, пассажиры, которые все же решили отправиться в Поднебесную, перед поездкой проходят инструктаж. «Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами, поездные бригады прошли специальные инструктажи», - говорится в официальном пресс-релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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