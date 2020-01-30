30 Янв. 2020 2020-01-30T10:25:53+03:00

Займы под 8,5 % выдадут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»

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Нижегородские предприниматели могут получить льготные кредиты под 8,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на губернатора области Глеба Никитина.

Как сообщил глава региона, льготный кредит предприниматель может получить в банке, аккредитованном к участию в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В эффективности и востребованности программы мы убедились в прошлом году. За 10 месяцев 2019 года предприниматели получили льготных кредитов на сумму более 14,5 миллиардов рублей, а область вошла в пятерку регионов-лидеров по объему выделенных на льготное кредитование средств», - сообщил Глеб Никитин.

В этом году на реализацию программы в федеральном бюджете заложено 138 миллиардов рублей, перечень предпринимателей, которые могут получить кредит, расширен. Сумма и сроки кредитования зависят от цели, на которые предприниматель берет заемные средства. Максимальная сумма займа — 2 миллиарда рублей, добавлена возможность получения кредита на рефинансирование.

В Минэкономразвития отобрали 90 банков для участия в программе льготного кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU