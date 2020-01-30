Нижегородский чиновник признал вину в получении взятки

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:23:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Решением суда второй фигурант шумного дела о коррупции отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Напомним, глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров подозревается в получении взятки в 150 тысяч рублей. По версии следствия, Шарову заплатил один из предпринимателей, торгующих на территории Канавинского района, по всей видимости, с нарушениями. Михаилу Шарову суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не признал.

Второго подозреваемого, Эдуарда Цветкова, суд отправил под домашний арест. Подозреваемый свою вину признал.

К слову, в 2003 году Канавинским районом руководил Вячеслав Сащенков, который был приговорен судом к семи годам колонии строгого режима по статье 290 УК РФ за «неоднократное получение взяток в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU