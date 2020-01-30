Снегопад в Нижегородской области заканчиваться не собирается

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:58:51+03:00

Автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными на дорогах

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, такая же температура будет сохраняться в течение всего дня. К вечеру потеплеет до нуля градусов. Температура на уровне -1…+1 градус будет сохраняться в течение всей ночи и до утра пятницы.

В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, весь день будет идти снег, который усилиться к 18.00 и, возможно, прекратится только глубокой ночью, и ненадолго.

Юго-восточный ветер днем поменяется на восточный, скорость ветра 4-5 метров в секунду. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду в течение всего дня.

Атмосферное давление в течение дня будет снижаться, с 749 до 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 89-95%.

Снег и пасмурную погоду синоптики прогнозируют до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU