2020-01-29T17:34:39+03:00
Общество

Нижегородская область согласовала расположение скоростной автодороги Москва – Казань

Протяженность участка скоростной автодороги М-12 на территории Нижегородской области составляет порядка 280 км
Елена ЛАЗАРЕВА
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Правительство Нижегородской области и ГК «Автодор» согласовали расположение будущей федеральной трассы М-12. Автомагистраль свяжет Москву и Казань и в перспективе станет частью трассы «Европа – Западный Китай». Нижегородская область стала первым регионом, в котором было согласовано размещение автомагистрали.

По словам первого заместителя ГК «Автодор» Игоря Астахова, экономический эффект, который получит регион от размещения участка трассы, составит примерно 156 миллионов рублей. «На территориях, находящихся в непосредственной доступности от дороги, зарегистрировано более 3 тысяч предприятий, в том числе несколько крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса», - подчеркнул он.

Протяженность участка скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань на территории Нижегородской области составляет около 280 км. Дорога пройдет через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы.

В рамках строительства скоростной автотрассы планируется строительство нового моста, а также нескольких транспортных развязок. ГК «Автодор» приступает к строительству уже в этом году, в Нижегородскую область стройка придет в 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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