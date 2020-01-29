2020-01-29T17:14:33+03:00
Общество

В Нижегородской области открылся новый детский сад

Дошкольное учреждение на 150 мест построено в Кстовском районе в рамках национального проекта «Демография»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в Кстовском районе Нижегородской области открылся новый детский сад «Анкудиновский парк», рассчитанный на 150 ребятишек.

Напомним, строительство детского садика в новом, стремительно растущем микрорайоне началось зимой 2018 года, капсулу в фундамент будущего дошкольного учреждения заложил губернатор региона Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта до конца следующего года на территории Нижегородской области планируется построить 20 объектов дя самых маленьких жителей региона.

«Перед правительством Нижегородской области поставлена задача обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к концу 2021 года», - отметил Глеб Никитин.

В новом дошкольном учреждении «Анкудиновский парк» предусмотрено 6 групп, спортивный и музыкальный залы, классы для кружков, современный пищеблок, прачечная и медицинский пункт с изолятором.

Маленькие нижегородцы смогут гулять и играть на современных прогулочных и спортивных площадках, расположенных на территории детсада.

Источник в администрации Кстовского района сообщил, что в 2020 году в микрорайоне запланировано строительство еще одного детского сада на 280 мест, а также школы на 675 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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