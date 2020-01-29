В нижегородской области начал работу новый фельдшерский пункт
Сегодня в Пильнинском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Напомним, в прошлом году в рамках проекта в регионе были открыты и оснащены медицинским оборудованием семь ФАПов.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, работа по совершенствованию системы первичной медико-санитарной помощи будет продолжаться и в этом году. «В программу, разработанную на федеральном уровне, попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек», - сказал Глеб Никитин.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Языково полностью готов к работе, проведены инженерные сети, установлено медицинское оборудование - электрокардиограф, дефибриллятор-монитор, измеритель артериального давления, стерилизатор, фармхолодильник, электронные весы для новорожденных, мини-лаборатория и т.д. Там же, в пункте, работает аптека.
Кроме фельдшера, в ФАПе будут вести прием выездные бригады из Пильнинской центральной районной больницы, заверили в региональном минздраве.
Всего на строительство и оснащение фельдшерско-акушерского пункта было затрачено более 11,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU