Площадь «зеленой зоны» нижегородского парка «Швейцария» увеличится на 5%

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:51:41+03:00

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Территория парка «Швейцария», занятая зелеными насаждениями, увеличится примерно на 5% - с 80,95 % до 85,91 %. Расширение произойдет за счет прилегающей территории и в «натуральном» выражении составит около 500 квадратных метров. Соответствующее предложение внесла на рассмотрение Думы администрация Нижнего Новгорода, парламентарии поддержали предложение, сообщает пресс-служба Городской думы.

Депутатов также интересовало возможное строительство парковок на территории парка и вырубка зеленых насаждений. Администрация заверила, что ни парковок, ни вырубки не будет.

Кроме того, сегодня стало известно, что Нижний Новгород получил первый транш на благоустройство парка - 1 млрд 350 млн рублей. «Это федеральная и региональная субсидия, благодаря которой начнется работа по приведению в порядок главного общественного пространства Нижнего Новгорода», - сообщил глава города Владимир Панов.

Напомним, ранее сообщалось, что на реконструкцию нижегородского парка потратят 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU