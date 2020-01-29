2020-01-29T15:51:41+03:00
Общество

Площадь «зеленой зоны» нижегородского парка «Швейцария» увеличится на 5%

Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода согласовали изменение границ парка
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Территория парка «Швейцария», занятая зелеными насаждениями, увеличится примерно на 5% - с 80,95 % до 85,91 %. Расширение произойдет за счет прилегающей территории и в «натуральном» выражении составит около 500 квадратных метров. Соответствующее предложение внесла на рассмотрение Думы администрация Нижнего Новгорода, парламентарии поддержали предложение, сообщает пресс-служба Городской думы.

Депутатов также интересовало возможное строительство парковок на территории парка и вырубка зеленых насаждений. Администрация заверила, что ни парковок, ни вырубки не будет.

Кроме того, сегодня стало известно, что Нижний Новгород получил первый транш на благоустройство парка - 1 млрд 350 млн рублей. «Это федеральная и региональная субсидия, благодаря которой начнется работа по приведению в порядок главного общественного пространства Нижнего Новгорода», - сообщил глава города Владимир Панов.

Напомним, ранее сообщалось, что на реконструкцию нижегородского парка потратят 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В нижегородской области начал работу новый фельдшерский пункт
Площадь «зеленой зоны» нижегородского парка «Швейцария» увеличится на 5%
Дорогу в нижегородской глубинке отремонтируют раньше запланированного срока
В Нижегородской области построят 15 сухогрузов
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность Нижегородской области
Почти 55 км газопроводов построят в Нижегородской области в 2020 году
В Нижнем Новгороде обнаружено тело 40-летнего мужчины
В Нижегородском театре оперы и балета почтили память о жертвах блокадного Ленинграда
Нижегородскому подростку отказали в получении жизненно важных медпрепаратов
Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода заключен под стражу
Нижний Новгород встал – из-за снегопада на дорогах образовались километровые пробки
В Нижегородскую область всерьез и надолго пришел снег
11 новых машин пополнили автопарк скорой помощи Нижегородской области
Нижегородские корабелы спустят на воду первое в этом году судно
Муниципалитеты Нижегородской области переходят на раздельный сбор мусора
В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании