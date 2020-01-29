Дорогу в нижегородской глубинке отремонтируют раньше запланированного срока

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:19:50+03:00

До конца 2020 года эта дорога должна быть приведена в порядок. Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Автодорога через села Асташиха и Белозериха Лысковского района будет приведена в порядок уже в этом году

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Региональный минтранс принял решение провести ремонт трассы на три года раньше, чем было запланировано изначально. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева.

Напомним, осенью прошлого года на трассе М-7 «Волга» была изменена схема движения, в частности, были закрыты аварийно-опасные повороты. Теперь жители Асташихи при необходимости попасть в областной центр вынуждены преодолевать 12 километров по сельской «убитой» дороге.

Ремонт этой дороги уже был запланирован на 2024 год, но жизнь внесла свои коррективы. ГУАД Нижегородской области в ближайшее время определит, какие именно дорожные работы будут проведены на данном участке дороги. По словам Павла Саватеева, это может быть и ямочный ремонт, и ремонт картами, и расширение проезжей части.

«До конца 2020 года эта дорога должна быть приведена в порядок», - подчеркнул Павел Саватеев.

ИСТОЧНИК KP.RU