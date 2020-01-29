В Нижегородской области построят 15 сухогрузов

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:01:04+03:00

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АО «Окская судоверфь» построит 15 сухогрузов RSD59 по заказу ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания» (ГТЛК). 28 января состоялась закладка первого многоцелевого сухогрузного судна проекта RSD59 для компании «Астрол». Об этом сообщается на сайте разработчика проекта – «Морского инженерного бюро».

«Окская судоверфь» расположена в Навашино Нижегородской области, входит в состав дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding.

Первые пять судов проекта будут построены для судоходной компании «Петротранс», десять следующих – для судоходной компании «Астрол». Суда предназначены для перевозки грузов – леса, металла, угля, а также опасных грузов и грузов категории «В». Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина - 16,98 м, высота борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке - 3,6 м.

ИСТОЧНИК KP.RU