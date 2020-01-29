2020-01-29T13:10:17+03:00
Общество

Почти 55 км газопроводов построят в Нижегородской области в 2020 году

На развитие сельских территорий будет направлено около полутора миллиардов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году в Нижегородской области будет построено почти 55 километров газопроводов. На реализацию программы регион направит около полутора миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

«Развитие сельских территорий - одна из стратегических целей. В данном вопросе важен комплексный подход, необходимо параллельно открывать новые производства и повышать комфортность проживания в сельских населенных пунктах», - подчеркнул губернатор.

Газификация нижегородской глубинки – одна из наиболее острых проблем региона, считает Глеб Никитин. «Её решению будет способствовать участие области в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Только в этом году по программе будут реализованы 7 проектов газификации общей стоимостью более 120 млн рублей», - сообщил глава региона.

Как сообщает источник, газопроводы высокого и низкого давления построят на территории д. Обход и с. Чуварлей-Майдан и в селах Стексовского сельсовета Ардатовского района, а также на Смольковской сельской территории Городецкого района.

Всего в рамках федеральной программы в 2020 году на развитие сельских территорий будет направлено порядка 1,5 млрд рублей. На эту сумму планируется не только газификация сёл, но и ремонт и строительство социокультурных объектов, строительство дорог и жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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