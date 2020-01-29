2020-01-29T13:02:47+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде обнаружено тело 40-летнего мужчины

Сейчас к выяснению обстоятельств этого дела подключились правоохранительные органы
Василий КРОТОВ
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В Нижнем Новгороде обнаружено тело 40-летнего мужчины. ФОТО: Группа "Регион-52".В Нижнем Новгороде обнаружено тело 40-летнего мужчины. ФОТО: Группа "Регион-52".
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Страшную находку вечером 28 января обнаружили местные жители на улице Премудрова в Нижнем Новгороде – там в подвале дома было найдено тело 40-летнего мужчины. Об этом написали очевидцы происшествия в социальных сетях.

- По всей вероятности, его избили, а потом убили, - написали очевидцы в группе « Регион-52». - И только после смерти перенесли в подвал дома № 12. Там его и обнаружили местные жители.

В настоящее время к выяснению обстоятельств этого происшествия подключились сотрудники правоохранительных органов. В полиции уже подтвердили факт обнаружения тела погибшего мужчины.

- Сейчас это дело передано в СУ СКР по Нижегородской области, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что под Дзержинском было обнаружено вмерзшее в озеро тело мужчины. Труп был обнаружен в районе автозаправочной станции на Чернореченской объездной дороге. Тогда искали свидетелей происшествия и просили помощи нижегородцев в установлении личности погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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