В Нижегородском театре оперы и балета почтили память о жертвах блокадного Ленинграда
Сегодня в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина в память о жертвах блокады Ленинграда состоялась премьера «Реквиема» Джузеппе Верди. На премьеру были приглашены ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, также «Реквием» посетил губернатор региона Глеб Никитин.
Напомним, в Нижегородской области проходят Дни памяти блокады Ленинграда, и постановка «Реквиема» - важный вклад в канву мероприятий.
«Чувствовалось, насколько созвучно это произведение событиям того трагического времени. Искусство позволяет помнить о самых страшных событиях истории, сохранять правду о них», - подчеркнул глава региона.
Автор идеи постановки, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков специально приехал в Нижний Новгород в день премьеры.
«Мы живем в мире так называемой постправды, когда все перемешивается, все перевирается. Черное пытаются обелить, в белое – выставить черным. Это получится, если мы сами не будем знать правду, забудем ее, не передадим подрастающему поколению», - добавил автор идеи постановки.
Кроме Нижнего Новгорода «Реквием» также был исполнен в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU