2020-01-29T12:50:52+03:00
Общество

В Нижегородском театре оперы и балета почтили память о жертвах блокадного Ленинграда

На премьеру пришли ветераны-блокадники, живущие в Нижнем Новгороде
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижегородской области проходят Дни памяти блокады Ленинграда, и постановка «Реквиема» - важный вклад в канву мероприятий. ФОТО: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»В Нижегородской области проходят Дни памяти блокады Ленинграда, и постановка «Реквиема» - важный вклад в канву мероприятий. ФОТО: Кирилл Мартынов, газета «Нижегородская правда»
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Сегодня в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина в память о жертвах блокады Ленинграда состоялась премьера «Реквиема» Джузеппе Верди. На премьеру были приглашены ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, также «Реквием» посетил губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, в Нижегородской области проходят Дни памяти блокады Ленинграда, и постановка «Реквиема» - важный вклад в канву мероприятий.

«Чувствовалось, насколько созвучно это произведение событиям того трагического времени. Искусство позволяет помнить о самых страшных событиях истории, сохранять правду о них», - подчеркнул глава региона.

Автор идеи постановки, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков специально приехал в Нижний Новгород в день премьеры.

«Мы живем в мире так называемой постправды, когда все перемешивается, все перевирается. Черное пытаются обелить, в белое – выставить черным. Это получится, если мы сами не будем знать правду, забудем ее, не передадим подрастающему поколению», - добавил автор идеи постановки.

Кроме Нижнего Новгорода «Реквием» также был исполнен в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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