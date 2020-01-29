2020-01-29T12:06:49+03:00
Общество

Нижегородскому подростку отказали в получении жизненно важных медпрепаратов

После проведения операции ребенку не предоставили расходники к инсулиновой помпе
Елена ЛАЗАРЕВА
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16-летней девочке из Автозаводского района была сделана высокотехнологичная операция по установке инсулиновой помпы, но в предоставлении расходников для помпы ребенку отказали. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.

Как установила прокурорская проверка, ребенку отказали на основании того, расходные материалы к помпе не приобретаются за счет регионального бюджета. Прокуратура со своей стороны напомнила, что в расходную часть регионального бюджета должны включаться затраты на обеспечение медорганизаций лекарства и изделиями медицинского назначения, в число которых по мнению прокуратуры должны входить и расходники к инсулиновой помпе.

Суд обязал региональный минздрав ежемесячно предоставлять подростку необходимые расходные материалы, но министерство с вынесенным решением не согласилось и подало апелляцию. Суд апелляционной инстанции жалобу минздрава отклонил, и таким образом обязал минздрав ежедневно обеспечивать подростка расходниками к инсулиновой помпе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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