Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году
24 дороги планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующую информацию разместил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети.
К работам планируется приступить, как только установится теплая погода. По предварительным прогнозам, это случится в конце апреля – начале мая. Администрация уже заключила контракты с подрядными организациями.
По информации источника, проведение ремонтных работ планируется в Автозаводском, Московском, Сормовском, Нижегородском, Ленинском районах.
В Автозаводском районе будут отремонтированы или частично отремонтрованы улицы Патриотов, Комсомольская, Красноуральская.
В Ленинском районе отремонтируют улицу Молитовскую и участок проспета Ленина большой протяженности – от ГЖД до метро «Прелетарская».
В Московском районе отремонтируют часть Московского шоссе от Гордеевского универмага до бывшего кинотеатра «Москва», часть Сормовского шоссе. Частично или полностью отремонтируют также улицы Страж Революции и Путейскую.
В Сормовском районе в план ремонта попали железнодорожный переезд на улице Культуры, проезд от Коминтерна до Щербаковой и бульвар Юбилейный.
В верхней части города ремонт затронет улицы Ильинскую, Суетинскую, Генкиной, Республиканскую, Ошарскую и набережную Федоровского. Кроме того, частичный ремонт участков дорог будет сделан на улицах Рокоссовского и Адмирала Васюнина, Артельной, Агрономической.
ИСТОЧНИК KP.RU