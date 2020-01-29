2020-01-29T11:29:36+03:00
Общество

Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году

Информацию разместил на своей странице в соцсети мэр города Владимир Панов
Елена ЛАЗАРЕВА
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24 дороги планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующую информацию разместил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети.

К работам планируется приступить, как только установится теплая погода. По предварительным прогнозам, это случится в конце апреля – начале мая. Администрация уже заключила контракты с подрядными организациями.

По информации источника, проведение ремонтных работ планируется в Автозаводском, Московском, Сормовском, Нижегородском, Ленинском районах.

В Автозаводском районе будут отремонтированы или частично отремонтрованы улицы Патриотов, Комсомольская, Красноуральская.

В Ленинском районе отремонтируют улицу Молитовскую и участок проспета Ленина большой протяженности – от ГЖД до метро «Прелетарская».

В Московском районе отремонтируют часть Московского шоссе от Гордеевского универмага до бывшего кинотеатра «Москва», часть Сормовского шоссе. Частично или полностью отремонтируют также улицы Страж Революции и Путейскую.

В Сормовском районе в план ремонта попали железнодорожный переезд на улице Культуры, проезд от Коминтерна до Щербаковой и бульвар Юбилейный.

В верхней части города ремонт затронет улицы Ильинскую, Суетинскую, Генкиной, Республиканскую, Ошарскую и набережную Федоровского. Кроме того, частичный ремонт участков дорог будет сделан на улицах Рокоссовского и Адмирала Васюнина, Артельной, Агрономической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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