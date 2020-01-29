2020-01-29T10:26:36+03:00
Общество

Глава Канавинского района Нижнего Новгорода заключен под стражу

Чиновника обвиняют в получении взятки за незаконное бездействие
Елена ЛАЗАРЕВА
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Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета о заключении под стражу главы Канавинского района Михаила Шарова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета СУ РФ по Нижегородской области.

Напомним, Михаил Шаров обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в 2019 году Михаил Шаров и его заместитель получили 150 тысяч рублей за незаконные бездействия – чиновники закрыли глаза на нарушение правил торговли на территории Канавинского района.

Преступление предусмотрено частью 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ.

Мера пресечения для второго фигуранта уголовного дела Эдуарда Цветкова пока не определена. Следователь ходатайствуют о заключении его под домашний арест.

Михаил Шаров свою вину не признает. Расследование дела продолжается.

Напомним, Михаил Шаров работает в администрации Нижнего Новгорода с 2012 года, районом руководит с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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