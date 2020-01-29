2020-01-29T09:43:32+03:00
Общество

Нижний Новгород встал – из-за снегопада на дорогах образовались километровые пробки

Яндекс.Пробки оценил ситуацию в 9 баллов из 10 возможных
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за снегопада, начавшегося ранним утром, на дорогах областного центра образовались огромные пробки. Дорожный сервис популярного поисковика час назад оценивал ситуацию на 9 баллов из 10 возможных.

На данный момент ситуация немного улучшилась, но все равно остается критической – 7 баллов из 10.

Проблемы традиционно с мостами, особенно в направлении центра – на Канавинском мосту затор, а метромост стоит от въезда на него и почти до улицы Максима Горького. Заторы образовались на подъездах ко всем четырём городским переправам.

В обе стороны освободился Зеленский съезд, не наблюдается особых проблем при движении по площади Минина и Пожарского. Немного хуже ситуация на площади Горького – подъезды к площади свободны, кроме одного – с Большой Покровской.

Стоит Московское шоссе – от «Карусели» до Березовской, улица Ларина – от остановки Анкудиновка до остановки «Автозаправочная станция», километровая пробка на Ванеева в сторону центра.

Автомобилисты не стали нарушать традиции и празднуют день жестянщика - на данный момент в городе и на подъездах к нему зафиксировано 8 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде обнаружено тело 40-летнего мужчины
В Нижегородском театре оперы и балета почтили память о жертвах блокадного Ленинграда
Нижегородскому подростку отказали в получении жизненно важных медпрепаратов
Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода заключен под стражу
Нижний Новгород встал – из-за снегопада на дорогах образовались километровые пробки
В Нижегородскую область всерьез и надолго пришел снег
11 новых машин пополнили автопарк скорой помощи Нижегородской области
Нижегородские корабелы спустят на воду первое в этом году судно
Муниципалитеты Нижегородской области переходят на раздельный сбор мусора
В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании