Нижний Новгород встал – из-за снегопада на дорогах образовались километровые пробки

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:43:32+03:00

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Из-за снегопада, начавшегося ранним утром, на дорогах областного центра образовались огромные пробки. Дорожный сервис популярного поисковика час назад оценивал ситуацию на 9 баллов из 10 возможных.

На данный момент ситуация немного улучшилась, но все равно остается критической – 7 баллов из 10.

Проблемы традиционно с мостами, особенно в направлении центра – на Канавинском мосту затор, а метромост стоит от въезда на него и почти до улицы Максима Горького. Заторы образовались на подъездах ко всем четырём городским переправам.

В обе стороны освободился Зеленский съезд, не наблюдается особых проблем при движении по площади Минина и Пожарского. Немного хуже ситуация на площади Горького – подъезды к площади свободны, кроме одного – с Большой Покровской.

Стоит Московское шоссе – от «Карусели» до Березовской, улица Ларина – от остановки Анкудиновка до остановки «Автозаправочная станция», километровая пробка на Ванеева в сторону центра.

Автомобилисты не стали нарушать традиции и празднуют день жестянщика - на данный момент в городе и на подъездах к нему зафиксировано 8 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU