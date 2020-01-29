В Нижегородскую область всерьез и надолго пришел снег

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:46:34+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -16 градусов, в течение дня температура будет повышаться и уже к вечеру достигнет -2 градусов. К 21.00 вновь немного похолодает, и к утру четверга столбик термометра опустится до -5 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, весь день – снег, который не прекратиться и ночью.

Ветер юго-восточный, днем 2-4 метра в секунду. Возможны порывы ветра до 7 метров в секунду в течение всего дня.

Атмосферное давление в течение всего дня прогнозируется стабильное – 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность — 89-92%.

Ночью температура воздуха сохранится стабильной на уровне -5…-6 градусов. А завтра в Нижегородскую область вернется плюсовая температура – до +1 градуса. Завтра также в течение всего дня прогнозируется снег. Снег обещают и в пятницу, и в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU