2020-01-28T17:07:32+03:00
Общество

Нижегородские корабелы спустят на воду первое в этом году судно

Посмотреть на спуск может любой желающий
Елена ЛАЗАРЕВА
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Завод «Красное Сормово» спустит на воду первый в наступившем году сухогруз проекта RSD59 «Пола Мария». Всего в рамках контракта с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на заводе будут построены 11 сухогрузов проекта RSD59, «Пола Мария» - пятый из них, сообщает пресс-служба предприятия.

По старинной традиции в момент спуска судна на воду о борт теплохода разобьют бутылку шампанского, и этот момент могут посмотреть все нижегородцы. Вход на предприятие со стороны Северной проходной (улица Свободы, 19) 30 января с 10:30. Непосредственно спуск запланирован на 11:00.

После спуска судно будет достраиваться на воде, а после открытия навигации пройдет ходовые испытания. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металла, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

ИСТОЧНИК KP.RU

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