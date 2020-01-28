Муниципалитеты Нижегородской области переходят на раздельный сбор мусора

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:50:38+03:00

Контейнеры для раздельного сбора ТКО установлены в Воротынце

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Воротынский городской округ заканчивает переход на раздельный сбор мусора. Об этом на оперативном совещании губернатору Нижегородской области Глебу Никитину доложил заместитель главы региона Андрей Харин.

За переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов жители многоквартирных домов проголосовали на общих собраниях, муниципалитет издал постановление.

В Воротынце контейнеры уже установили, на данный момент идет установка в других населенных пунктах района, вносятся изменения в коммунальные квитанции. Глава региона Глеб Никитин считает, что процесс необходимо ускорить.

«Люди, которые проголосовали за раздельный сбор мусора, должны увидеть эффект от принятого ими решения уже в ближайшей платежке», - подчеркнул губернатор.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется вывозить отдельно пластик, бумагу, стекло, металл и текстиль.

ИСТОЧНИК KP.RU