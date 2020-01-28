2020-01-28T16:35:42+03:00
Общество

В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании

Основная работа начнется с наступлением тепла
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации источника, глава региона Глеб Никитин поручил заключить контракты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в конце 2019 года, чтобы у подрядчиков было время распределить свои силы и технику. Там, где перед ремонтом необходимо провести расчистку придорожной территории от растительности, работы уже начались.

«На некоторых дорогах, проходящих около сельских населенных пунктов и ведущих к агрокомплексам, износ дорожного покрытия составляет почти 90%. Именно такие дороги были включены в план ремонта в приоритетном порядке», - подчеркнул губернатор.

В качестве примера можно привести подъезды к селу Ожгибовка от села Большое Андросово и от села Столбищи в Пильнинском районе. Эти дороги соединяют несколько населенных пунктов, в которых находятся школа, пожарное депо, почта и другие важные социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские корабелы спустят на воду первое в этом году судно
Муниципалитеты Нижегородской области переходят на раздельный сбор мусора
В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе на Госпремию в области искусства
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают турецкий «Газиантеп»
Нижегородцы создали аккаунт Пушкина в Инстаграмме
В Нижнем Новгороде начинается эпидемия гриппа
Нижегородского вице-губернатора заменят на несколько первых замгубернатора
В Нижнем Новгороде увеличат время работы уличного освещения
Детский сад в Канавинском районе Нижнего Новгорода готов на 100%
Прирост промпроизводства в Нижегородской области оказался выше среднероссийского
В Нижнем Новгороде начинается прием в первый класс
В соцсетях появилась схема транспортной развязки на улице Циолковского
Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по производству картофеля
В Нижнем Новгороде могут проложить новые трамвайные пути
В Нижнем Новгороде планируется снести элеватор купца Башкирова
В Нижнем Новгороде к вечеру потеплеет
Льготным лизингом смогут воспользоваться нижегородские предприниматели
Производство сельхозпродукции в Нижегородской области выросло на 3,8%
Единый Урок памяти прошел во всех школах Нижегородской области
В Нижнем Новгороде стартовала акция «Письмо Победы»
В Нижнем Новгороде прошел прием ветеранов — жителей блокадного Ленинграда
Нижегородец предложил руку и сердце на экране кинотеатра