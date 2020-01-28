28 Янв. 2020 2020-01-28T16:35:42+03:00

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В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации источника, глава региона Глеб Никитин поручил заключить контракты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в конце 2019 года, чтобы у подрядчиков было время распределить свои силы и технику. Там, где перед ремонтом необходимо провести расчистку придорожной территории от растительности, работы уже начались.

«На некоторых дорогах, проходящих около сельских населенных пунктов и ведущих к агрокомплексам, износ дорожного покрытия составляет почти 90%. Именно такие дороги были включены в план ремонта в приоритетном порядке», - подчеркнул губернатор.

В качестве примера можно привести подъезды к селу Ожгибовка от села Большое Андросово и от села Столбищи в Пильнинском районе. Эти дороги соединяют несколько населенных пунктов, в которых находятся школа, пожарное депо, почта и другие важные социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU