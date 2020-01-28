В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании
В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По информации источника, глава региона Глеб Никитин поручил заключить контракты по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в конце 2019 года, чтобы у подрядчиков было время распределить свои силы и технику. Там, где перед ремонтом необходимо провести расчистку придорожной территории от растительности, работы уже начались.
«На некоторых дорогах, проходящих около сельских населенных пунктов и ведущих к агрокомплексам, износ дорожного покрытия составляет почти 90%. Именно такие дороги были включены в план ремонта в приоритетном порядке», - подчеркнул губернатор.
В качестве примера можно привести подъезды к селу Ожгибовка от села Большое Андросово и от села Столбищи в Пильнинском районе. Эти дороги соединяют несколько населенных пунктов, в которых находятся школа, пожарное депо, почта и другие важные социальные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU