Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе на Госпремию в области искусства

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:29:51+03:00

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Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центр современного искусства начинают принимать заявки на соискание премии в области современного искусства «Инновация-2020».

Премия «инновация» вручается в России с 2005 года, в Нижнем Новгороде «Инновацию» курируют правительство региона совместно с ГЦСИ «Арсенал». На получение премии могут претендовать проекты в области современного искусства, которые были реализованы в прошлом году. Экспертный совет отберет из представленных заявок шорт-листы, которые затем отдадут на суд жюри.

Премия присуждается по шести конкурсным номинациям. Еще две номинации идут вне конкурса.

Конкурсные номинации:

«Проект года»;

«Куратор года»;

«Художник года»;

«Региональный проект»;

«Новая генерация»;

«Образовательный проект»;

Внеконкурсные номинации:

«За вклад в развитие современного искусства»;

«За поддержку современного искусства России».

В номинации «Новая Генерация» есть дополнительный приз от партнера — Французского Института при посольстве Франции в России.

Заявки на соискание премии принимаются на сайте www.artinnovation.ru до 16 февраля 2020 года включительно. К участию в конкурсе приглашаются учреждения культуры и некоммерческие организации, а также члены экспертного совета и жюри премии.

С составом экспертного совета можно ознакомиться на сайте премии, состав международного жюри будет объявлен позже.

ИСТОЧНИК KP.RU