Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе на Госпремию в области искусства
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центр современного искусства начинают принимать заявки на соискание премии в области современного искусства «Инновация-2020».
Премия «инновация» вручается в России с 2005 года, в Нижнем Новгороде «Инновацию» курируют правительство региона совместно с ГЦСИ «Арсенал». На получение премии могут претендовать проекты в области современного искусства, которые были реализованы в прошлом году. Экспертный совет отберет из представленных заявок шорт-листы, которые затем отдадут на суд жюри.
Премия присуждается по шести конкурсным номинациям. Еще две номинации идут вне конкурса.
Конкурсные номинации:
«Проект года»;
«Куратор года»;
«Художник года»;
«Региональный проект»;
«Новая генерация»;
«Образовательный проект»;
Внеконкурсные номинации:
«За вклад в развитие современного искусства»;
«За поддержку современного искусства России».
В номинации «Новая Генерация» есть дополнительный приз от партнера — Французского Института при посольстве Франции в России.
Заявки на соискание премии принимаются на сайте www.artinnovation.ru до 16 февраля 2020 года включительно. К участию в конкурсе приглашаются учреждения культуры и некоммерческие организации, а также члены экспертного совета и жюри премии.
С составом экспертного совета можно ознакомиться на сайте премии, состав международного жюри будет объявлен позже.
ИСТОЧНИК KP.RU