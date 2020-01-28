2020-01-28T16:12:46+03:00
Общество

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают турецкий «Газиантеп»

В случае победы «НН» выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Завтра, 29 января, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимает на домашнем паркете турецкий клуб «Газиантеп». Матч начнется в 18:45 в КРК «Нагорный» (пр. Гагарина, 29) – в 18:45.

В случае успешного для нижегородцев исхода игры, «Нижний Новгород» гарантированно выходит в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.

На данный момент нижегородцы с семью победами и пятью поражениями занимают третью строчку в турнирной таблице. Нижегородские баскетболисты могли гарантировать себе участие в играх «на вылет», если бы в прошлом матче обыграли чешский «Нимбурк».

Что ж, в прошлой игре не удалось, но есть все шансы выиграть предстоящую партию. Тем более, что «Газиантеп» уже ни при каких раскладах не претендует на выход в финальную стадию турнира и, в сущности, просто доигрывает турнир. Впрочем, есть нюанс — у турков всего лишь три победы в 12 матчах, но одна из этих побед — как раз над «Нижним Новгородом». Можно предположить, что «Газиантеп» постарается хотя бы громко хлопнуть дверью и повторить свой успех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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