2020-01-28T15:50:37+03:00
Общество

Нижегородцы создали аккаунт Пушкина в Инстаграмме

Студенты одного из нижегородских вузов разработали для музея «Болдино» трансмедийный проект «Пушкин – блогер»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Студенты нижегородского вуза выиграли Конкурс проектных идей программы «Пространство соучастия». «Пушкин – блогер» – это сайт с медийными приложениями, лекторием и аккаунт Пушкина в Инстаграме. В создании проекта принимали участие три студента, один из которых является уроженцем Франции и приехал в Нижегородскую область на учебу.

«Сегодня блогерство – модное занятие. Если бы Пушкин жил в наше время, с его живым умом, отличным чувством юмора, глубокими знаниями в разных областях науки и уникальным чутьем языка он стал бы одним из самых популярных авторов в интернете», - считают авторы проекта.

На данный момент сайт находится в разработке, все разделы будут дополняться постепенно, с обязательным участием экспертов в области литературы и истории. В инстаграмм-аккаунте @pushkin.blogger самого знаменитого в России поэта уже появились первые записи.

Еще два проекта нижегородцев получили призовые места: «К. Маковскiй. Воззвание» для НГХМ (2 место) и «Отрада на каждый день» для музея «Щелоковский Хутор» (3 место).

Как сообщается в пресс-релизе болдинского заповедника, внедрение современных технологий в музейную деятельность — это одна из составляющих модернизации музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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