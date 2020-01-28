2020-01-28T15:40:23+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде начинается эпидемия гриппа

Гриппом и ОРВИ за неделю заболело на 11% больше нижегородцев, что превысило недельный эпидпорог
Елена КАРАЛ
Поделиться:
В Нижнем Новгороде начинается эпидемия гриппаВ Нижнем Новгороде начинается эпидемия гриппаФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 11% на четвертой неделе 2020 года. При этом доля респираторных вирусов не гриппозной этиологии снижается, а вирусов гриппа – растет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ведомстве подтвердили, что уже можно говорить о начале эпидемии в Нижнем Новгороде. С декабря 2019 года выявлено 125 находок гриппа (преимущественно вируса типа А), защититься от которого предлагалось всем желающим в ходе прививочной кампании. Уточняется также, что против гриппа привилось более 46% населения области.

В Нижегородской области недельный эпидпорог пока не превышен, хотя специалисты отмечают рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также увеличение автивности циркуляции вирусов.

Из –за роста числа заболевших в школах и детских садах вводится семидневный карантин, при отсутствии в классе 20% и более детей. По состоянию на 27 января, учебный и воспитательный процесс полностью или частично приостановлен в 4% образовательных учреждениях Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские корабелы спустят на воду первое в этом году судно
Муниципалитеты Нижегородской области переходят на раздельный сбор мусора
В Нижегородской области начались подготовительные работы к дорожно-ремонтной кампании
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе на Госпремию в области искусства
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают турецкий «Газиантеп»
Нижегородцы создали аккаунт Пушкина в Инстаграмме
В Нижнем Новгороде начинается эпидемия гриппа
Нижегородского вице-губернатора заменят на несколько первых замгубернатора
В Нижнем Новгороде увеличат время работы уличного освещения
Детский сад в Канавинском районе Нижнего Новгорода готов на 100%
Прирост промпроизводства в Нижегородской области оказался выше среднероссийского
В Нижнем Новгороде начинается прием в первый класс
В соцсетях появилась схема транспортной развязки на улице Циолковского
Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по производству картофеля
В Нижнем Новгороде могут проложить новые трамвайные пути
В Нижнем Новгороде планируется снести элеватор купца Башкирова
В Нижнем Новгороде к вечеру потеплеет
Льготным лизингом смогут воспользоваться нижегородские предприниматели
Производство сельхозпродукции в Нижегородской области выросло на 3,8%
Единый Урок памяти прошел во всех школах Нижегородской области
В Нижнем Новгороде стартовала акция «Письмо Победы»
В Нижнем Новгороде прошел прием ветеранов — жителей блокадного Ленинграда
Нижегородец предложил руку и сердце на экране кинотеатра