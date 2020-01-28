В Нижнем Новгороде начинается эпидемия гриппа

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:40:23+03:00

Гриппом и ОРВИ за неделю заболело на 11% больше нижегородцев, что превысило недельный эпидпорог

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Недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 11% на четвертой неделе 2020 года. При этом доля респираторных вирусов не гриппозной этиологии снижается, а вирусов гриппа – растет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ведомстве подтвердили, что уже можно говорить о начале эпидемии в Нижнем Новгороде. С декабря 2019 года выявлено 125 находок гриппа (преимущественно вируса типа А), защититься от которого предлагалось всем желающим в ходе прививочной кампании. Уточняется также, что против гриппа привилось более 46% населения области.

В Нижегородской области недельный эпидпорог пока не превышен, хотя специалисты отмечают рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также увеличение автивности циркуляции вирусов.

Из –за роста числа заболевших в школах и детских садах вводится семидневный карантин, при отсутствии в классе 20% и более детей. По состоянию на 27 января, учебный и воспитательный процесс полностью или частично приостановлен в 4% образовательных учреждениях Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU