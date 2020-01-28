Нижегородского вице-губернатора заменят на несколько первых замгубернатора

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:18:26+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил внести поправки в устав Нижегородской области. Соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

По информации с сайта ЗС НО, внесение поправок объясняется необходимостью «правового регулирования» публичной власти в регионе.

В частности, поправки затронули названия некоторых должностей в правительстве области. Кроме того, в законопроекте уточнены перечни должностных лиц, которые назначаются губернатором по согласованию с областным парламентом, и лиц, которые исполняют обязанности главы региона в случае его отсутствия. Уточняется также состав областного правительства. Изменяется среди прочего глава 17 Устава, которая теперь дополнена. В предыдущей редакции один из пунктов звучал так: «Высшим должностным лицом области является губернатор». В случае внесения поправок пункт меняется следующим образом: «Губернатор является высшим должностным лицом области и председателем правительства».

Законопроект упраздняет должность вице-губернатора, и вводит несколько первых заместителей губернатора и первых заместителей председателя областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU