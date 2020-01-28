В Нижнем Новгороде увеличат время работы уличного освещения

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:18:35+03:00

Фонари будут гореть в среднем на 45 минут дольше

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В областном центре меняется график работы уличного освещения. В среднем, фонари будут гореть на 45 минут дольше, ранее. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя мэра Виктора Сдобнякова.

«Зимой световой день итак короткий, а отсутствие снега делает его еще темнее. Глава города Владимир Панов поручил разработать новый график работы уличного освещения», – сообщил заместитель мэра.

Уличные фонари начнут зажигать не в 16.54, как было ранее, в 16.30. Утром фонари будут гасить чуть позже, чем ранее. График будет анализироваться каждые пять дней, и при необходимости в него внесут коррективы.

На данный момент примерно четверть городских шкафов управления уличным освещением переведены на новый график. В основном, изменения коснулись центральных улиц, транспортных магистралей и дорожных развязок. Остальные шкафы управления планируется перевести на новый график в течение февраля-марта.

ИСТОЧНИК KP.RU