2020-01-28T13:23:14+03:00
Общество

Детский сад в Канавинском районе Нижнего Новгорода готов на 100%

Прием детей в садик начнется после получения лицензии
Елена ЛАЗАРЕВА
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Строительно-монтажные работы детского сада на ул. Карла Маркса в микрорайоне «Седьмое небо» выполнены на 100%. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на мэра Владимира Панова.

«Подрядчик полностью завершил строительство объекта, идет установка кухонного оборудования и мебели. Поставлена задача начать прием детей к концу февраля», - подчеркнул Владимир Панов.

Как сообщает источник, трехэтажный детский сад рассчитан на 320 детей, в здании установлен лифт и обеспечен доступ маломобильным группам населения. По мнению заведующей садом Татьяны Севрюгиной, подрядчик добросовестно подошел к своей работе и устраняет все замечания, которые возникают у надзорных органов.

Напомним, ранее в Канавинском районе был открыт детский сад на улице Есенина, на подходе — детский сад в микрорайоне «Седьмое небо», завершается строительство пристроя к одному из существующих детских садов. Это сократит очередь в детские сады Канавинского района в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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