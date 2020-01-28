Прирост промпроизводства в Нижегородской области оказался выше среднероссийского

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:03:50+03:00

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За 2019 год темп роста промпроизводства в регионе составил 4,3%, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Индекс промышленного производства за январь - декабрь 2019 года в Нижегородской области составил 104,3%, что на 1,9 п.п. выше среднего по России показателя и на 0,6 п.п. - регионального по итогам 2018 года.

Максимальный прирост был зафиксирован в обрабатывающих отраслях промышленности — 5,2%. По информации Нижегородстата, наиболее высокие темпы роста производства показали производства кожаных изделий - +33,4% к показателю прошлого года. Более чем на 20% выросли объем в машиностроении и производстве изделий из дерева и пробки. В нефтяной отрасли, производстве электрооборудования и химпромышленности прирост составил 16,4%, 14,5% и 13,7% соответственно.

«Одна из причин роста выпуска обрабатывающих отраслей – открытие новых производств. В прошлом году в регионе был дан старт нескольким инновационным перспективным направлениям в промышленности», - отметил глава области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU